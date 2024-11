Masz Cyberpunka 2077? To zagrasz wszędzie. Nowość Xboksa dla (prawie) każdego

Pamiętacie czasy, gdy trzeba było wydawać fortunę na wypasiony komputer, żeby pograć w najnowsze hity? Teraz to już prehistoria. Granie w chmurze w 2024 r. to jak oglądanie filmów na Netflixie. Wystarczy szybki internet i wybranie odpowiedniej platformy, a można odpalić Wiedźmina czy Cyberpunka, nawet na starym laptopie czy tablecie. No i zapomnij o pobieraniu gigabajtów danych i wiecznym czekaniu na instalację.