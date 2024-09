Microsoft Flight Simulator 2024 ograny - 6 zachwytów i 2 zgrzyty

Kampania składa się z trzech głównych filarów - lekcji, zleceń oraz wyzwań. Lekcje to interaktywny samouczek zapoznający nas z podstawami latania, a także odblokowujący nową zawartość. Zlecenia to bardziej złożone zadania za które otrzymujemy walutę do wydania na nowe samoloty. Początkowo są to proste roboty typu lot z reklamą nad plażą, aby z czasem gasić pożary nad Amazonią albo transportować pasażerów nad Pacyfikiem. Wyzwania to natomiast niezwykle trudne, ekstraordynaryjne zajęcia odblokowywane od czasu do czasu, o unikalnym fabularnie podłożu.