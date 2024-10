Gry z Xboxa trafią na telefon. Jednak Polacy z istotnymi ograniczeniami

Niestety to nadal streaming, co oznacza konieczność bycia w zasięgu szybkiej sieci bezprzewodowej, by zabawa była komfortowa. Należy mieć też na uwadze, że do znacznej części gier przyda się zewnętrzny kontroler, bo te nie były projektowane pod dotykową, zastępującą go nakładkę. Pozostaje mieć w związku z tym nadzieję, że zwiększenie nacisku na Xbox Cloud to tylko swoista proteza zanim Xbox na serio wejdzie na rynek gier na Androida i konsol mobilnych - do czego firma ponoć już od kilku lat się szykuje.