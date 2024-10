Amazon rozpieszcza graczy. Do odebrania Doom Eternal za darmo

Na liście mamy kilka pozycji wartych uwagi, takich jak Tomb Raider: Legend. To stara produkcja, która jest warta ogrania – szczególnie jeśli dobrze bawiliśmy się w nowszych częściach przygód Lary Croft, takich jak Shadow of the Tomb Raider czy Rise of the Tomb Raider. Dooma Eternal chyba też nie muszę nikomu przedstawiać. To najnowsza część popularnej serii, w której walczy się z demonami prosto z piekła. Te dwie produkcje są do odebrania już teraz.