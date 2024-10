Sprzedawca piraconych konsol idzie na wojnę z Nintendo, nie chce obrońcy w sądzie

Teraz najciekawsze: Ryan Daly uważa, że to nie on stoi za The Modded Hardware i nie ma nic wspólnego z sytuacją. Amerykanin sam reprezentuje się w sądzie, do tego uważa, że pozew Nintendo jest zbyt ogólny, by mógł potwierdzić lub zaprzeczyć części oskarżeń. Jednocześnie Daly powołuje się na przepisy dotyczące dozwolonego użytku nabytego produktu. Albo mamy do czynienia z sądowym geniuszem na miarę Hopkinsa w „Słabym punkcie”, albo pan Ryan sam wydał na siebie wyrok.