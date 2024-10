Wzięli GTA 4 i poprosili AI: upiększ grę. Efekt jest oszałamiający

Sztuczna inteligencja już teraz potrafi tworzyć proste „gry” w oparciu o pojedyncze grafiki. Co prawda działają w maksymalnie kilku klatkach na sekundę, na bazie predykcji zachowań użytkownika, ale to dopiero początek możliwości, jakie AI wprowadzi do branży interaktywnej rozrywki.



Co nas czeka zaraz za zakrętem? Świetnie pokazuje to rozgrywka z GTA 4, upiększona przez sztuczną inteligencję.