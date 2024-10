Silent Hill 2 świetnie pokazuje, ile daje lepsze światło w grze. Zobacz te różnice

Z Silent Hill 2 sprawa jest jednak o tyle ciekawa, że w zamian za utratę 30 klatek zyskujemy nie tylko wyższą rozdzielczość, ale też wyraźnie lepsze oświetlenie. Każdy miłośnik horroru wie natomiast, że światłocień jest niezwykle istotny w grach tego gatunku. Przez to tryb grafiki w SH2 to jeden z niewielu, który był dla mnie wart rozważenia. Ostatecznie postawiłem na wyższą płynność i 60 klatek, ale szukanie różnic między oboma trybami to przygoda sama w sobie.