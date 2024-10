Recenzja Dragon Ball Sparking! ZERO: mokry sen fanów, huta genialnych pomysłów

Sporo, co? To teraz dodajmy do tego fakt, że do każdej teleportacji może być kontr-teleportacja, a do każdej kontry następna kontra. Do tego dochodzi wyswobodzenie się z chwytów oraz sekwencje uników - specjalny stan, w którym wojownik automatycznie unika sekwencji ataków wręcz niczym Neo z Matriksa. Zrozumienie wszystkich tych zależności, wyczucie rytmu i dopasowanie najlepszej formy obrony/ataku do sytuacji to długa droga, pokazująca jak złożony potrafi być Dragon Ball Sparking! ZERO.