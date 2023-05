Mam 30+ lat i się jaram: Dragon Ball ma renesans, pokazują to wyniki gier

Bijatyki takie jak Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 czy Dragon Ball GT: Final Bout dostawały oceny rzędu 3/10 w branżowej prasie, ale nie przeszkadzało mi to w hodowaniu odcisków na palcach od wielogodzinnej rozgrywki. Katowałem te odsłony przez nieprzyzwoicie wiele czasu, a każda Kamehameha dawała frajdę. Gdy jakiś czas temu wróciłem do tych tytułów na emulatorze, nie mogłem uwierzyć jak kiepskie są to produkcje. Sentymentalny uśmiech wciąż jednak pozostaje.