PC ma gorsze porty, ale Activision i inni wiedzą: gry na PC schodzą lepiej niż na konsole

Ostatnie premiery tak oczekiwanych produkcji jak Star Wars Jedi: Survivor, Redfall czy The Last of Us Part 1 są doskonałym przykładem na to, jak coraz mniej dopracowane stają się współczesne gry AAA. Jest to szczególnie odczuwalne na komputerach osobistych, które przejawiają znacznie więcej wyzwań dla deweloperów niż zamknięte, jasno zdefiniowane sprzętowo konsole.