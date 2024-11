Ocenzurowali film na Facebooku. Uznali, że są właścicielami głosu ptaka

Chociaż może ten bezduszny robot gra z nami w szachy 5D i już teraz próbuje uświadomić, że wyjątkowość natury się skończyła. W ciągu ostatnich 130 tys. lat z powierzchni Ziemi zniknęło 610 gatunków ptaków, a znacząca większość wymarła z powodu człowieka. Ptaki nie mają od kogo uczyć się śpiewu, więc dziś coraz częściej naśladują hulajnogi. Wszystko prędzej czy później będzie brzmiało tak samo, a skoro tak, to jaki jest sens kłócić się o to, czy słowik na polskim podwórku jest wyjątkowy. Na algorytmowy rozum nie jest, ptak to ptak, a trele to trele.