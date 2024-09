Posłuchajcie, jakie odgłosy wydaje miasto. Za chwilę może brzmieć zupełnie inaczej

Ojciec był kronikarzem zwyczajności, beznamiętnej codziennej rutyny, nudy. Podręczną kamerą cyfrową nagrywał wszystko. Uroczystości rodzinne, zdarzenia drogowe, statyczne krajobrazy widziane z okna na dziesiątym piętrze, jazdę tramwajem, eksponaty muzealne, osobliwości przyrody i banał świata. Jego filmy to nie krótkie migawki, a kilkudziesięciominutowe, mozolnie długie ujęcia – nieruchome kadry, bez montażu i często bez jakiejkolwiek narracji. Potrafił ustawić kamerę na statywie, tylko po to, aby zarejestrować świąteczne rodzinne śniadanie. Następnie zmuszał nas, abyśmy oglądali to przy świątecznym obiedzie. W 2007 przeczuwając rychły upadek ostatniego bastionu łodzi włókienniczej, zabrał kamerę do pracy i sfilmował cały cykl produkcji przędzalni średnioprzędnej, na której pracował niedgyś jako mistrz. Niniejszy materiał dźwiękowy, wraz z komentarzem ojca oprowadzającego po zakamarkach Wi-My, został przeze mnie odseparowany od warstwy video, aby wyeksponować akustyczny fenomen przędzalni.