Dlaczego oni tego nie wyburzają? Ruiny na nowym osiedlu przypominają o ważnej rzeczy

Chodząc wokół Fuzji jeszcze można zobaczyć zgliszcza dawnej fabryki. Jeszcze są ściany i szkielety w całej okazałości. To naprawdę ogromny teren, z którego zostają właśnie takie urywki. Lepsze to niż nic, nie mam wątpliwości, ale jednocześnie widząc to wszystko ciągle zdaję sobie pytanie: jak można było dopuścić do zmarnowania i zniszczenia tak wyjątkowych obiektów? Z jednej strony jest radość, że nie wszystko padło pod naporem ciężkiego sprzętu, ale z drugiej nie mogę pozbyć się niewygodnej myśli: tylko tyle?