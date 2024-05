Miasto jest tak głośne, że ptaki naśladują już nawet dźwięki hulajnóg

Z jednej strony to fascynujące, jak natura adaptuje się do kryzysowej sytuacji. Z drugiej można żałować, że nawet ptaki muszą wydawać dźwięki, których my sami wolimy unikać. W końcu odgłosy alarmów, samochodów, hulajnóg czy pił spalinowych nie należą do najprzyjemniejszych. To jednak one tworzą miejską ścieżkę dźwiękową, więc ptakom nie pozostało nic innego, jak się dostosować.