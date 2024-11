Nawet bilet miesięczny musi być jak Netflix. Polskie miasto przesadziło

To oczywiste, że streaming oznacza wypożyczenie treści, a nie posiadanie ich na własność – co zresztą swego czasu miało być jedną z głównych zalet tych usług – jednak chodzi mi o coś innego. Jednego miesiąca na popularnej platformie możemy mieć dostęp do danego tytułu, by dosłownie za chwilę już go nie było. Co więcej, film, serial, płyta czy gra może praktycznie zniknąć z sieci, stając się całkowicie niedostępna.