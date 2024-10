Legimi ma kłopoty. Wściekli się wydawcy i użytkownicy

Wydawcy narzekają na to, że system jest skomplikowany. To jednak nie jest jedynym problemem. Podobną ofertę Legimi kieruje do firm, które mogą wykupić kody biblioteczne dla swoich pracowników. Wydawcom nie podoba się fakt, że np. wielki bank traktowany jest jak mała biblioteka. Tym bardziej że przed laty ustalono, że stawki dla e-booków trafiających do czytelników bibliotek są „preferencyjne”, chcąc w ten sposób promować czytelnictwo.