W Spotify bez zmian - im więcej ciebie tym mniej

Spotify zwiększa liczbę klientów - tym razem z 515 do 551 mln, co jest największym wzrostem kwartalnym ever. Co więcej, jest w tym 220 mln opłacających abonament subskrybentów (skok z 210 mln r/r). Z subów Spotify przytulił 2,77 mld euro (+11 proc. r/r) a z reklam puszczanym darmowym użytkownikom 404 mln euro (+12 proc.). To przełożyło się na przyjemny łączny 11 proc. wzrost przychodów do 3,18 mld dolarów oraz na… skok straty netto ze 126 do 302 mln euro. I tak to się kula od lat.