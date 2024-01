Unia do Spotify i innych: musicie płacić więcej. Czy to wpłynie na ceny usług?

Parlament Europejski wysyła sygnał o politycznej woli, by zając się tematem oraz uregulować odpowiednio równy dostęp do treści tworzonych przez europejskich artystów. Jak bumerang pozwraca także kwestia honorariów, które zdaniem parlamentarzystów są zbyt niskie oraz nie zmieniły się odpowiednio na przestrzeni lat, chociaż platformy streamingowe to główne źródło konsumowania muzyki.