Jeżeli jednak uznać wytwory generatywnej sztucznej inteligencji za pełnoprawne utwory, to oznacza to, że podlegają takim samym prawom i zasadom jak autorskie piosenki, covery, remiksy i inne dzieła mające wystarczający zestaw unikalnych cech, by podlegać prawu autorskiemu. To oznacza, że zarówno podlegać powinny ochronie - ale też nie wolno dopuścić do sytuacji, w których kompozytor i wykonawca pasożytują na cudzej twórczości i przypisują sobie cudze dokonania artystyczne. Czy sztuczny Eminem rapujący o kocie to utwór żerujący na cudzej pracy?