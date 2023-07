Słyszą swoje głosy w filmach, a nie mają zleceń. Zwija się cała branża, a za nią pójdą kolejne

Z czasem szybko wyszło na jaw, że ChatGPT i pokrewne mu usługi są narzędziami nadal ułomnymi. Generatywna sztuczna inteligencja ma skłonność do halucynacji, czyli do pisania kompletnych bzdur w bardzo przekonującym tonie. GPT i konkurencja są jednak błyskawicznie usprawniane, a w ich rozwój inwestowane są miliardy. Można założyć, że ich dopracowanie do satysfakcjonującego poziomu to kwestia kilku, maksymalnie kilkunastu kwartałów.