Pokazali, dlaczego książki tyle kosztują. I właśnie dlatego e-book nie może być tani

Z ceny okładkowej wynoszącej 55 zł lwią część pochłaniają dystrybutorzy – aż 28,81 zł. 6 zł to koszt drukarni, a 4,19 zł z jednego egzemplarza ląduje do kieszeni autora. Nieco mniej niż 4 zł zarabia tłumacz, a wydawnictwo zgarnia 2,72 zł. 2,62 zł kosztuje promocja, a grosik mniej opłacenie podatku VAT. Reszta – kwoty od 1 zł do 2 zł – to projekt graficzny i skład, redakcja i korekta oraz magazyn i logistyka.