E-booki są martwe. Raport czytelnictwa pokazuje, że książka elektroniczna nie ma szans z papierową

Oczywiście jeśli odpowiednio długo poczekamy i jeśli odpowiednio "zapolujemy", kupimy e-booka znacznie taniej niż książkę papierową. Tyle że... to samo dotyczy książki papierowej. Odrobina cierpliwości i polowania na promocję zawsze może się skończyć kupieniem książki znacznie taniej niż w dniu premiery. A przecież nie o to w tym chodzi - chodzi o to, by e-booki od dnia premiery były odczuwalnie tańsze od książki papierowej, a nie o to, by trzeba było polować na okazje, aby były tańsze.