W Warszawie już tak biletów nie kupisz. Nadchodzi wielka zmiana

Warszawa szykuje się do wdrożenia nowego systemu, którego sercem będzie konto z przypisanymi środkami płatniczymi. Mowa tu o kartach, ale też smartfonach, zegarkach i wszystkich innych gadżetach wykorzystujących NFC. Rewolucja zaniepokoiła niektórych i zapowiedź zmian zmusiła do zastanowienia, czy nowe opcje nie doprowadzą do eliminacji tradycyjnych papierowych biletów.