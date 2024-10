Tak teraz będziesz kupować bilety na pociąg. PKP Intercity z nową platformą 

Wiem, jak to brzmi: stresowałem się tym, że autobus nie przyjechał wcześniej, niż powinien. Do tego jednak doprowadziła spotykana na tej trasie filozofia „PKS jedzie jak chce” i będzie to będzie. Co więcej, godny rozważenia wydawał mi się scenariusz, że to ja się spóźniłem – a zawsze jestem co najmniej 15 minut wcześniej i tak też tym było tym razem.