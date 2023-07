Szyny były złe, a aplikacja... była dobra. Polacy rzucili się na apkę PKP Intercity

Wiem, naprawdę wiem jak to brzmi. Jednak za komunikatem "większość biletów sprzedaje się przez internet" czy rekordami popularności aplikacji kryje się brutalna prawda: na dworcach kas biletowych po prostu bardzo często brakuje. I nie chodzi tu o małe miejscowości. Na miejscu nie kupi się wejściówki na przykład w 40 tys. Sieradzu. PKP chce to zmienić i oferować bilety na sprzedaż na stacjach paliw czy kioskach, tyle że to nie do końca to samo.