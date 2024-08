Szybciej nad morze od PKP. I nie trzeba czekać na zagraniczną konkurencję

14 lipca pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 283 tys. pasażerów, co jest nowym rekordem przewozowym w historii spółki. Jak widać Polacy chcą jeździć na wakacje pociągami, choć trzeba też przyznać, że takich podróży nie można zaplanować z wygodnym wyprzedzeniem jak w przypadku tras lotniczych czy autobusowych. A mimo to nie brakuje chętnych, co powinno dać do myślenia przewoźnikom.