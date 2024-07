Duże zmiany w rozkładzie PKP Intercity. Wreszcie będzie łatwiej zapamiętać godziny kursowania

Polski przewoźnik zapowiada, że jeszcze przed uruchomieniem połączeń zostanie poprawiona prędkość na linii kolejowej do Kłodzka i granicy w Międzylesiu. Dzięki temu pociągi połączą Wrocław z Pragą w czasie poniżej 4 godzin. PKP Intercity chwali się, że to dużo szybciej niż autobusem, a także szybciej niż samochodem, „z uwzględnieniem koniecznych postojów i natężenia ruchu w miastach”. Z kolei podróż z Gdyni do Pragi zajmie ok. 9 godzin. Według Google Maps autem dojedzie się w 8 godz. i 54 min lub 9 godz. i 15 min, w zależności od wybranej trasy. Ale jeśli doliczymy przerwy i korki to pewnie faktycznie pociąg będzie jeszcze szybszy. Natomiast w przypadku jazdy z Wrocławia mamy nieco ponad 4 godz., więc znowu gol dla kolei