Bilet na super szybki pociąg jak na Pendolino. Ile będziecie w stanie zapłacić za kolej dużych prędkości?

40 euro to ok. 170 zł, a więc kwota podobna do ceny biletów na Pendolino. Te zaś bardzo często wywołują wśród pasażerów niezadowolenie. I nietrudno się temu dziwić. Podróż z Gdańska do Warszawy 24 lipca kosztuje w drugiej klasie 169 zł, a w pierwszej – aż 259 zł. Co ciekawe, w rozkładzie znajdziemy później „zwykły” pociąg IC - kosztuje 71 zł za miejsce w drugiej klasie, a dojeżdża w 3 godz. i 13 min. Pendolino najszybciej jedzie 2 godz. i 31 min.