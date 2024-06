Prywatny czeski przewoźnik chce jeździć przez Polskę. Nadchodzą tańsze bilety kolejowe

Według czeskich mediów Gepard chciałby uruchomić pięć połączeń: z Pragi do Wilna, z Pragi przez Kijów do Charkowa oraz z Pragi do Terespola, a także z chorwackiego Splitu do Wilna i ze Splitu do Berlina. UTK potwierdza jedynie, że „wnioski są dopiero na zupełnie wstępnym etapie analizy formalnej”, więc trudno mówić jeszcze o polskich ewentualnych przystankach.