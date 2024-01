Zagraniczne pociągi wjadą na polskie tory. PKP Intercity będzie miało konkurencję

Wiceminister przypomniał, że otwarcie polskiego rynku i tak wymuszą europejskie przepisy – miałoby to stać się w 2030 r. Sugeruje jednak, że spółka powinna być gotowa na to wcześniej. Postulowało o to wielu ekspertów zajmujących się tematem kolei w Polsce. Zwracali uwagę na to, że większa konkurencja to szerszy wybór połączeń dla pasażerów, a przez to niższe ceny. Tak stało się na zachodzie.