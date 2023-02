Oto winowajca drogich biletów kolejowych. Jedna decyzja pozwoliłaby na wielkie oszczędności

Dziś szansą na obniżki cen biletów jest łaska premiera. Po otwarciu rynku w krajach europejskich to konkurencja doprowadziła do niższych cen. Jak wynika z analizy, różnica pomiędzy średnią ceną na średnią odległość przed i po wprowadzeniu konkurencji pomiędzy przewoźnikami dalekobieżnymi wynosiła prawie połowę we Włoszech czy Czechach.



Prędzej czy później Unia Europejska i tak wymusi otwarcie się na inne podmioty. Z perspektywy pasażera ważne jest jednak to, aby stało się to jak najszybciej i najlepiej z własnej woli. Potrzebujemy alternatyw dla samochodów czy samolotów nie tylko z powodów ekonomicznych, ale też środowiskowych.



zdjęcie główne: BOKEH STOCK / Shutterstock.com