Uber chwali się nowością, którą w Polsce mamy od dawna. I którą chce dobić

Co dalej? Pomysł, by autobusy wyjeżdżały nie tylko w trakcie dużych wydarzeń, ale też regularnie, powiedzmy, że co godzinę? I, uwaga, co wy na to: przewoźnicy zrezygnują z aplikacji i zaoferują niesamowicie wygodne potwierdzenie możliwości przejazdu za pomocą papierowego wydruku, który wkładać się będzie do nieprawdopodobnie nowoczesnego automatu stemplującego datę i godzinę wejścia na pokład? Ale gdzie się go kupi? A jakby tak rozsiać po mieście niewielkie punkty, w których oprócz wydruku kupić będzie można przekąski, książki i gazety - to niegłupi pomysł.