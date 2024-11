Niedługo będą widzieć tylko wiatraki. Teraz chcą im dołożyć 300-metrowe kolosy

Wystarczyło, że działka znajdowała się 700, 1000 czy 1500 m od istniejącej elektrowni wiatrowej, by nie otrzymać zgody. Doszło do tego, że gmina pozyskała dotację w wysokości 3 mln zł na budowę budynku wielorodzinnego, ale nie mogła go wybudować właśnie ze względu na nieżyciowe – jak twierdził wójt – przepisy.