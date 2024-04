Wiatraki budują się same. Rewolucja w energetyce wiatrowej

Tradycyjnie montaż turbin wiatrowych jest zadaniem wymagającym wielu rąk do pracy. Ogromne łopatki turbin są tak duże, że do ich podniesienia potrzebny jest specjalny dźwig. To oznacza zużycie paliwa i zaangażowanie ludzi do obsługi dźwigu. Ale co by się stało, gdybyśmy mogli zredukować tę pracę i dźwig był wbudowany w samą turbinę? To właśnie idea stojąca za żurawiem WindSpider.