300-metrowy wiatrak. Ten kolos zapowiada poważne zmiany w energetyce

W sercu lasów Schipkau w Brandenburgii szykuje się cicha rewolucja. Jeszcze w tym roku ma tam stanąć ponad 300-metrowy wiatrak, co uczyni go najwyższą tego typu konstrukcją na świecie. To nie tylko imponujący rekord, ale też zwiastun przełomowych zmian w pozyskiwaniu energii odnawialnej.