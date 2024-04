Zbudowali nowy rodzaj wiatraków. Wydajność turbin zwiększyli o 200 proc. 

W informatyce algorytm genetyczny jest metodą inspirowaną procesem doboru naturalnego. Algorytmy genetyczne są powszechnie używane do generowania wysokiej jakości rozwiązań problemów optymalizacji, opierając się na operatorach inspirowanych biologią, takich jak mutacja, krzyżowanie i selekcja. Podejście to pozwoliło naukowcom opracować dwa profile, które przyczyniają się do znacznej poprawy wydajności i wytrzymałości turbin.