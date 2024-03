Wiatraki będą cichsze. Zaskakujące rozwiązanie

Sowy to mistrzowie polowania, częściowo dzięki temu, że potrafią latać prawie bezszelestnie. Jak to osiągają? Odpowiedź kryje się w delikatnych piórach na krawędziach skrzydeł, które nazywane są frędzelkami. Tłumią one powietrze, dzięki czemu sowa leci bez świstu, bezszelestnie. Biome Renewables zastosowało podobną technologię w swojej turbinie.