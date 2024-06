Postawili w polskich gminach wiatraki i zadali niewygodne pytanie: kiedy będą z tego pieniądze?

Rzecz jasna wszystko zależy od tego, ile wiatraków stoi, na jakich terenach i tak dalej. Są gminy, które wprost mówią, że inwestycji nie żałują. Przykładem takiej jest gmina Potęgowo. Jak mówił Businnes Insiderowi wójt Dawid Litwin wiatraki wnoszą do budżetu ok. 4 mln zł rocznie. Szacowano, że na koniec 2023 r. w gminie będzie ok. 80 maszyn.