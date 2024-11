Ruszyły świetne promocje na monitory MSI. W dół poszły ceny nie tylko najdroższych ekranów

Monitor MSI G32CQ5P to 31,5-calowy zakrzywiony monitor o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, który zapewnia immersyjne wrażenia wizualne. Dzięki częstotliwości odświeżania 170 Hz i czasowi reakcji 1 ms monitor oferuje płynne i responsywne działanie, idealne do wielogodzinnych sesji w grach, jak i codziennego używania komputera. Zastosowanie technologii VA zapewnia głębokie kolory i wysoki kontrast, sprawiając, że wyświetlany obraz jest wyraźny i żywy. Monitor w swojej półce cenowej wyróżnia się również funkcjami takimi jak Anti-Flicker i Less Blue Light, które zmniejszają zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. MSI G32CQ5P oferuje balans między jakością a ceną, czyniąc go atrakcyjnym wyborem dla każdej osoby szukającej dużego monitora w niewysokiej cenie.