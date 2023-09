Polecane zestawy komputerowe 2023. Oto komputery na każdą kieszeń

Wystarczy zajrzeć do oferty dowolnego sklepu z komputerami, by przekonać się, że znajdują się tam dziesiątki modeli - często różniące się detalami, o których przeciętny Kowalski wie mało, lub zgoła nic.



Nic w tym wstydliwego, bo nie każdego muszą interesować karty graficzne i procesory. Jeśli nie jesteś sprzętowym maniakiem i nie chcesz samodzielnie składać komputera, tylko kupić gotową maszynę to... doskonale trafiłeś.