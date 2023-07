Karta graficzna do gier. Jaka karta gamingowa dla gracza 2023?

Jeśli masz do wydania 1000 zł i ani złotówki więcej, to się nie zastanawiaj, tylko bierz Radeona RX 6600 za 999 zł (w promocjach można wyrwać parę złotych taniej). Jeśli możesz minimalnie przekroczyć próg 1000 zł, to znajdziesz tam najtańsze modele Intel ARC A750 i GeForce RTX 3060 (ale uwaga - w wersji 8 GB). Jeszcze parę złotych więcej i w sklepach można znaleźć Intel ARC A770 (ale również w wersji 8 GB VRAM). Za około 1300 zł można stać się posiadaczem Radeona RX 7600 i GeForce RTX 3060 z 12 GB VRAM.