Siri przestanie być głupia. Apple ma dobry plan

Nowa Siri, nazywana wewnętrznie "LLM Siri", ma być zdolna do wykonywania bardziej skomplikowanych zadań, takich jak pisanie i podsumowywanie tekstu, tłumaczenie języków, a nawet generowanie kreatywnych treści, takich jak wiersze, czy opowiadania. Co więcej, LLM Siri ma być ściśle zintegrowana z innymi funkcjami systemu, co pozwoli na precyzyjne sterowanie własnymi aplikacjami, jak i innych firm oraz wykonywanie złożonych akcji na podstawie poleceń użytkownika.