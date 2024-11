Pozwolisz Siri na śledzenie absolutnie wszystkiego, co się dzieje na ekranie? Bo ja tak

Ktoś mógłby to wskazać jako rażące naruszenie prywatności. Jak to tak, wpuszczać szpiega od Apple’a by podglądał prywatne dokumenty, formularze, osobisty notatnik? Sęk w tym, że urządzenia AI najnowszej generacji - w tym zgodne z Apple Intelligence iPhone’y - są wyposażone w dedykowane przetwarzaniu AI układy. W przypadku analizy ekranu za pośrednictwem nowej Siri całe przetwarzanie danych ma się odbywać na układzie wewnątrz iPhone’a i nigdy nie być wysyłane na serwery Apple’a czy czyjekolwiek inne bez wyraźnej zgody użytkownika.