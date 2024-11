Za kasę wydaną na rozwój AI moglibyśmy naprawić życie na Ziemi. Dlaczego Big Techy tego nie robią?

Te porównania mogą nosić duże znamiona populizmu, co należy od razu przyznać. Sęk w tym, że rzeczony populizm byłby łatwy do prostego zdefiniowania przez wskazanie realnych korzyści, jakie GenAI zapewnia społeczeństwu. Na dziś te są zaskakująco skromne, w porównaniu do ponoszonych na jej rozwój kosztów. To niewątpliwie ważna rewolucja w rozwoju informatyki - coraz więcej jednak wskazuje, że to również inwestycyjna bańka bez widocznego dna.