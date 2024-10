Świetna nowość w aplikacji Waze. Nie musisz już odrywać rąk od kierownicy

Jak to ma działać? Bardzo prosto. W oprogramowaniu będzie trzeba kliknąć przycisk zdarzenia na drodze i opisać to, co się widzi - zupełnie tak, jakby mówiło się do znajomego lub członka rodziny. Jeśli napotkamy na korek, wystarczy powiedzieć "wygląda na to, że utknęliśmy w korku" (lub coś podobnego), a asystent Gemini w Waze wykryje, co powiedział użytkownik, doda zgłoszenie w aplikacji i wyświetli go dla innych użytkowników.