Nie używaj Map Google w Tatrach. TOPR ostrzega

Co jest najbardziej irytujące? Że Mapy Apple'a w takich sytuacjach sprawdzają się dużo lepiej! One przynajmniej wiedzą, że człowiek nie ma ochoty babrać się w błocie, iść na około, bo apka myśli, że nikt normalny nie przejdzie przez dworzec kolejowy albo chce przedzierać się przez krzaki, bo przecież to "skrót". Albo Mapy Apple'a są tak głupie, że nie starają się wymyślić koła na nowo. Z jakiejkolwiek strony na to nie popatrzę: tutaj Mapy od Apple'a wygrywają w Europie z rozwiązaniem od Google'a.