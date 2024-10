Koniec z bałaganem. Mapy Google’a wreszcie będą do nawigacji, a nie miliona innych spraw 

Mapy Google ewoluowały od prostej aplikacji do nawigacji do rozbudowanej platformy z mnóstwem funkcji. Niestety, ta ewolucja sprawiła, że interfejs stał się przeładowany i mniej intuicyjny. Dodawanie kolejnych opcji, choć potencjalnie użyteczne, przyczyniło się do wizualnego chaosu. Użytkownicy muszą teraz przedzierać się przez gąszcz ikon, przycisków i informacji, aby dotrzeć do podstawowych funkcji nawigacyjnych.