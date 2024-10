Google wie, czego chcesz. Wyłączy ci automatycznie blokadę reklam

Google, gigant reklamy internetowej, prowadzi wojnę z adblockami. Chociaż oficjalnie milczy na ten temat, to widać przecież, że na YouTubie aktywnie stara się zwalczać osoby, które nie chcą widzieć reklam. Być może Google obawia się rosnącej popularności adblockerów i utraty dochodów. W końcu reklamy napędzają całą machinę Google'a. Pytanie, czy użytkownicy dadzą się przekonać do oglądania reklam, czy znajdą nowe sposoby na ich blokowanie. Kto wygra tę cichą wojnę o kontrolę nad treściami? Jeśli użytkownicy będą leniwi - to wiadomo kto. Dlaczego?