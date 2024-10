Jeśli korzystacie z iPhone’a, to wiecie, że w domyślnej przeglądarce internetowej Safari ta funkcja jest dostępna od wielu lat (wprowadzono to w iOS 15). Chrome na iOS otrzymał to ulepszenie pod koniec ubiegłego roku. Użytkownicy smartfonów Apple’a mogą w łatwy sposób zmieniać miejsce paska adresu, zaglądając do ustawień lub klikając bezpośrednio na sam pasek.