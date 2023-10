Jedna, ale znacząca zmiana w Chrome. Nie będziesz musiał już robić szpagatu palcami

Nowa funkcja nie jest czymś, co zupełnie zmieni sposób korzystania z oprogramowania, natomiast z pewnością okazuje się bardzo pomocna w nawigowaniu po przeglądarce Google Chrome. Przeniesienie paska adresu na dół pozbywa się jednego z głównych problemów: w razie chęci wpisania czegoś nie musimy rozciągać dłoni i palców, aby tylko dosięgnąć do górnej krawędzi, co w przypadku większych modeli iPhone z dopiskiem Plus i Pro Max może być problemem.